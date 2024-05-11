ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТОФОРЕ: УТОПИВШИЙ АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ В МОЙКЕ ТАДЖИК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД УЖЕ ПОПАДАЛ В ДТП

Геннадий Исаков

Это частный бизнес. В нем главное не люди, а прибыль. Она тем больше, чем меньше затрат на работников, на безопасность, на поддержание состояния техники. Потому все продукты в магазинах эрзацы, подделки, халтура. Не люди, а бизнес - главное у нашей власти.