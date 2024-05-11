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Закон и Порядок

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ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТОФОРЕ: УТОПИВШИЙ АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ В МОЙКЕ ТАДЖИК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД УЖЕ ПОПАДАЛ В ДТП

ВРЕЗАЛСЯ НА СВЕТОФОРЕ: УТОПИВШИЙ АВТОБУС С ПАССАЖИРАМИ В МОЙКЕ ТАДЖИК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД УЖЕ ПОПАДАЛ В ДТП

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Петербурге, уже попадал в аварии ранее. Одна из местных жительниц рассказала, что таджик, утопивший автобус с пассажирами, месяц назад врезался на светофоре в её автомобиль.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Это частный бизнес. В нем главное не люди, а прибыль. Она тем больше,  чем меньше затрат на работников, на безопасность, на поддержание состояния техники. Потому все продукты в магазинах эрзацы, подделки, халтура. Не люди, а бизнес - главное у нашей власти.
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