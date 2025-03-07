Захарова посоветовала Литве подумать о святой воде и осиновом коле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала доклад спецслужб Литвы, в котором Россию, Белоруссию и Китай назвали главными угрозами национальной безопасности страны.
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