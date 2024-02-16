Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Высокоскоростная железнодорожная магистраль улучшит качество жизни более чем 30 млн россиян Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Санкт-Петербург – Москва» улучшит качество жизни для более чем 30 млн россиян, живущих в регионах, через которые пройдет новая железная дорога.