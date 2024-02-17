Российские производители оборудования для ЦОД расширяют ассортимент, но со сложными технологиями пока проблемаНа российском рынке серверов и серверного оборудования произошли значительные изменения, как в предложении, так и в предпочтениях потребителей, связанные с уходом зарубежных вендоров на фоне роста спроса на вычислительные мощности среди представителей бизнеса, пишет в колонке для Forbes вице-президент по перспективным направлениям OCS Distribution.
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