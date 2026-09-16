Вице-спикер сейма Польши отверг признание конфликта на Украине войной

В польском сейме произошёл инцидент, связанный с вопросом о признании конфликта на Украине. Вице-спикер сейма от националистической и евроскептической коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Босак отказался признать украинский конфликт войной, что вызвало резонанс в парламенте Варшавы.
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