Чтобы сделать нацию здоровой, спорт должен стать нормой

На заседании Совета по физкультуре и спорту, которое прошло накануне в Уфе, президент РФ Владимир Путин особое внимание уделил развитию детско-юношеского спорта и обратил внимание на необходимость пресечения его коммерциализации.
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