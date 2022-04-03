Вирусолог Чепурнов: новая волна COVID-19 в России начнётся через месяц из-за штамма «стелс-омикрон»

Новая волна коронавируса ожидается в России уже через месяц из-за появления штамма «стелс-омикрон», сообщает вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Ura.
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