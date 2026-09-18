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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков похудел на 13,5 кг за межсезонье: «Хорошее лето. Я все время работал. Чувствую себя очень хорошо. Думаю, что готов к сезону»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков похудел на 13,5 килограмм в период межсезонья. «Я чувствую себя хорошо.

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