На ТНВ стартовал 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

Скриншот трансляции ТНВ На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» стартовал 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».
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