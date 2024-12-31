Путин поручил до 1 мая 2025 года утвердить новый нацпроект по космосу

Global Look Press/Roscosmos/via Globallookpress.com Президент России Владимир Путин по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству и "Роскосмосу" до 1 мая 2025 года утвердить нацпроект по развитию космической деятельности до 2030 года.