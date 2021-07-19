«Баффало» работает над обменом Райнхарта

Нападающий «Баффало» Сэм Райнхарт, скорее всего, покинет клуб. «Сэйбрс» работают над его обменом. 25-летний канадец станет ограниченно свободным агентом, и «Баффало» хочет получить за него молодого игрока, который уже готов играть в НХЛ.
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