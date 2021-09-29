Так заставляли в пермской школе первоклассников молиться Аллаху или нет?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕДети и семьяТак заставляли в пермской школе первоклассников молиться Аллаху или нет? Голованово - пермский микрорайон, который находится на северной оконечности Орджоникидзевского района г.Вернуться к статье135НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ПашнинНеобходимо вышестоящему руководству школы конкретно разобраться и сделать выводы. И не надо с этим вопросом обращаться через интернет. Это неправомерные действия.Nikita KopitovУ физрука какая то странная фантазияBoris Maxисточник помойка как и дзен ... почему журналисты не поехали и не выяснили сами.. а всё с чьих то слов... так что пошли все на....ННатальяДаже из комментариев понятно, как сильно и агрессивно мусульманское лобби в России. Православную веру вам никто не навязывает, она не для мусульман. Ну, так и вы, берегите свою веру, она ваша. Дорожите ею, но не впихивайте нашим славянским детям. У нас другая вера, которой мы дорожим.РАИСА То (К-а)Не могут дети так придумать. В этом возрасте они про намаз и не знают.СергейВ этом возрасте дети могут врать, но только оперируя теми понятиями, которые им известны-мороженое, конфеты, варенье. Они еще про плохую оценку соврать не могут, так как для них это внове. А тут целая фраза, привязанная к ситуации. Да, кстати, а какая фамилия ц физкультурника?LLehanaizheу меня такой же вопрос возникСергейДа блин просто горько и стыдно, что так поступают с детьми в европейской части России. При этом администрация школы (кто именно) пытается чего-то блеять. Дети в таком возрасту не врут. Если ребёнок сказал, что "давайте помолимся Аллаху, чтоб он дал здоровья", так оно и было. Тут расследовать надо, а не чиновничьи отписки читать.Марина Сергеева (Задорожнева)да, это так, дети не сочинят сами такое и не сговорятся рассказать одно и тоже, они это слышали, тут однозначно.ННатальяКстати, агрессивное навязывание чего либо агрессивно и нагло, по моему мнению, сестра морального и идеологического терроризма. Позиция директора школы на случившееся, именно, случившееся, а не произошедшее, совпадают с убеждениями учителя. Баста! Школа заражена и нужно срочное лечение.Aleksandr AlekseevОчень странно, что до сих пор не обнародована фамилия учителя физкультуры. Агрессивных исламистов в России уже пруд пруди, и данный вопрос должен быть рассмотрен беспристрастно с соответствующими оргвыводами и не только в адрес учителя.Mike хпоходу и директор в теме с физкультурникомВалерийНазовите фамилию учителя и все станет понятно.Комментировать
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