Специалист назвал условия, при которых возможна совместная поездка на самокате

Важно помнить, что в соответствии с правилами дорожного движения максимальная допустимая скорость для средств индивидуальной мобильности составляет 25 км/ч, подчеркнул в беседе с RT старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалёв.