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Нужен ли взрослому человеку дневной сон?

Нужен ли взрослому человеку дневной сон?

Запрос взрослого человека на дневной сон — явление хоть и нечастое в наши дни, но и нередкое. Есть много людей, желающих дневного сна, но не имеющих к тому возможности, условий, привычки и потому не признающихся в своем нормальном, впрочем, желании.

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