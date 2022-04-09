Нужен ли взрослому человеку дневной сон?

Запрос взрослого человека на дневной сон — явление хоть и нечастое в наши дни, но и нередкое. Есть много людей, желающих дневного сна, но не имеющих к тому возможности, условий, привычки и потому не признающихся в своем нормальном, впрочем, желании.
Запрос взрослого человека на дневной сон — явление хоть и нечастое в наши дни, но и нередкое. Есть много людей, желающих дневного сна, но не имеющих к тому возможности, условий, привычки и потому не признающихся в своем нормальном, впрочем, желании.
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