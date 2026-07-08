Деловой гардероб: тонкости ухода и сохранения безупречного вида

Уход за деловой одеждой требует системности и профессионального подхода. Разбираем, почему домашние методы губят дорогие ткани, как правильно хранить пиджаки и что именно влияет на безупречный внешний вид костюма в ритме большого города.
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