Сила в правде
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Сила в правде

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Деловой гардероб: тонкости ухода и сохранения безупречного вида

Деловой гардероб: тонкости ухода и сохранения безупречного вида

Уход за деловой одеждой требует системности и профессионального подхода. Разбираем, почему домашние методы губят дорогие ткани, как правильно хранить пиджаки и что именно влияет на безупречный внешний вид костюма в ритме большого города.

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