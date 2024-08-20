Мерцательная аритмия: Как защитить сердце и предотвратить инсульт — все, что нужно знать!

Мерцательная аритмия — тема, которой посвящено множество публикаций, в том числе и на Dzen. Вы легко найдете статьи о лечении этого состояния, будь то рецепты с отваром боярышника или информация о современных методах хирургического вмешательства.
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