Улыбка или оскал: как дальневосточный леопард реагирует на выпавший снег

Реакция самки дальневосточного леопарда на вновь выпавший в Приморье снег попала на видео.Фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» поймала реакцию самки дальневосточного леопарда по имени Leo 305F на снег, выпавший в Приморском крае.