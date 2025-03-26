Улыбка или оскал: как дальневосточный леопард реагирует на выпавший снег

Реакция самки дальневосточного леопарда на вновь выпавший в Приморье снег попала на видео.Фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» поймала реакцию самки дальневосточного леопарда по имени Leo 305F на снег, выпавший в Приморском крае.
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