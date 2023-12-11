Американцы больше не чувствуют лидерства Байдена

Действующий президент США Джо Байден продолжает терять популярность среди избирателей. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует соцопрос, проведенный на днях по заказу The Wall Street Journal.
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