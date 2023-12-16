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Чайник - это кастрюля, которую оставили с носом

Чайник - это кастрюля, которую оставили с носом

- А чем вы думаете заняться?- Вот вернусь в село, папенькино дело продолжу.- Стало быть, бухать будете? Из выступления по телевидению:«НАТО, как стареющая дама, хочет омолодиться путем принятия новых членов».

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