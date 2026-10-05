Владимирская область: за неделю присосались 91 клещ

С начала сезона во Владимирской области зафиксировано 2 858 случаев присасывания клещей, 4 из них оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом.
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