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Владимирские новости

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Владимирская область: за неделю присосались 91 клещ

Владимирская область: за неделю присосались 91 клещ

С начала сезона во Владимирской области зафиксировано 2 858 случаев присасывания клещей, 4 из них оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом.

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