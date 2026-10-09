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Ивановские новости

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«Карта холодных квартир» за сутки пополнилась восьми адресами без отопления

«Карта холодных квартир» за сутки пополнилась восьми адресами без отопления

«Ивановские новости» вчера, 8 октября, запустили «карту холодных квартир», на которой уже стоит восемь отметок от тех домов, где с начала отопительного сезона тепло ещё не появилось в батареях.

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