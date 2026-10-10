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ИА Регнум

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Умер чемпион Паралимпийских игр Муса Таймазов, его похоронят на родине

Умер чемпион Паралимпийских игр Муса Таймазов, его похоронят на родине

Чемпион Паралимпийских игр в метании клаба Муса Таймазов умер в возрасте 42 лет. Об этом 10 октября сообщил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Фёдор Щукин.

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