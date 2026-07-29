Наследники героев Малой земли: новороссийские десантники ведут штурмовиков в Запорожье

Наследники героев Малой земли: новороссийские десантники ведут штурмовиков в ЗапорожьеНа ореховском направлении в Запорожской области операторы беспилотников 108-го гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ работают круглосуточно.
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