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Новости Липецка

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Липчане столкнулись с нестабильной работой голосового помощника «Алиса»

Липчане столкнулись с нестабильной работой голосового помощника «Алиса»

«Алиса», ты где? Жители Липецкой области столкнулись с новыми сбоями в сервисах «Яндекса»: голосовой помощник не запускает утреннее шоу, не ставит напоминания, а умный дом работает нестабильно.

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