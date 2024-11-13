В Ростовской области полицейские задержали граждан, подозреваемых в хранении наркотиков

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» задержали 63-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков.
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