Стали известны самые популярные имена детей в Казани в 2024 году

Амина и Амир остались самыми популярными именами среди младенцев в Казани по итогам 2024 года. Об этом сообщила начальник казанского управления ЗАГСа Елена Студеникина на деловом понедельнике в исполкоме Казани.
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