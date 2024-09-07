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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Щербенев о победе «Зенита» в Кубке Кондрашина и Белова: «Как год начнешь, так его и проведешь»

В пятницу команда стала победителем Кубка Кондрашина и Белова, выиграв в финале у УНИКС (63:50). «Нашли свою игру в нападении и попали броски, а также не дали нашему сопернику почувствовать игру, хорошо защищались.

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