Кадровые перестановки в Министерстве обороны России будут иметь положительные последствия. Так изменения в составе руководства оборонного ведомства оценил в Telegram российский военблогер Святослав Голиков.
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