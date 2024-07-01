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Сожгли все мосты: Аффлек и Лопес приняли окончательное решение по поводу своего брака

Сожгли все мосты: Аффлек и Лопес приняли окончательное решение по поводу своего брака

Бен и Дженнифер потеряли надежду спасти свое супружество. Дженнифер Лопес отчаялась по поводу судьбы своего брака LEGION-MEDIAСлухи о том, что Лопес и Аффлек в любой день могут официально объявить о начале развода, ходят уже некоторое время.

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