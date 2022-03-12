Кентен Фийон-Майе: «Я мечтал о Большом хрустальном глобусе больше, чем об олимпийской медали. Это много значит для меня»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал победу в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/22.

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