Киевские боевики убили двух человек, повторно обстреляв объект в Донецке

В результате произошедшего вечером 31 октября обстрела территории Буденовского района города Донецка погибли два мирных человека, заявил 31 октября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
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