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Интернет-аферист обманул 15 жителей Приморья через сайт недвижимости

Интернет-аферист обманул 15 жителей Приморья через сайт недвижимости

В Уссурийске будут судить интернет-мошенника, от действий которого пострадали 15 человек. Установлено, что мужчина через фальшивые объявления о сдаче жилья выманивал у людей деньги якобы в качестве залога.

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