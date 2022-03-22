Интернет-аферист обманул 15 жителей Приморья через сайт недвижимости

В Уссурийске будут судить интернет-мошенника, от действий которого пострадали 15 человек. Установлено, что мужчина через фальшивые объявления о сдаче жилья выманивал у людей деньги якобы в качестве залога.
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