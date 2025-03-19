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Новый Нижегородский

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Спектакль «Доктор Живаго» (16+).19.03.2025 (19:00).История...

Спектакль «Доктор Живаго» (16+).19.03.2025 (19:00).История...

Спектакль «Доктор Живаго» (16+).19.03.2025 (19:00).История русского интеллигента доктора Юрия Андреевича Живаго, его любимых женщин, прошедших через его жизнь, всех тех, кто вольно или невольно оказался рядом: история людей, ставших заложниками страшных событий страны первой половины XX века.

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