В Омской области запретили охоту в 10 зонах, чтобы сохранить животных. В части районов запрет будет действовать в весенний период, в других - круглый год.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омской области запретили охоту в 10 зонах, чтобы сохранить животных. В части районов запрет будет действовать в весенний период, в других - круглый год.