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Близкие уже жарили шашлыки, чтобы отметить возвращение «брата», но приезжему таксисту, надругавшемуся над школьницей, вынесли новый приговор

Близкие уже жарили шашлыки, чтобы отметить возвращение «брата», но приезжему таксисту, надругавшемуся над школьницей, вынесли новый приговор

Изначально казалось, что уроженец Таджикистана, совершивший тяжкое преступление, может отделаться сравнительно лёгким наказанием.

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Комментарии
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Юрий Белов
А ЧТО РАЗВЕ С САМОГО НАЧАЛА - ТАК НЕЛЬЗЯ БЫЛО ???!!! А что за каждым судьишкой - Бастрыкина приставлять надо ?! А что - разве это единичный случай ?! А что , по всей стране , продажных судьишек - нельзя потрясти ?! А суперлояльность судьишек к первобытным приезжим - не настораживает ни кого ?!
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1 час.
Иван Иваныч
Почитайте закон о судьях, Вы там очень много увидите и у Вас волосы везде зашевелятся. Им дали столько свободы и привилегий, что даже во время суда можно на лежанке лежать, конечно шучу, но если по делу судей может только коллегия судей судить. Поэтому и сложности такие с этими выблядками.
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1 час.
Юрий Белов
Судьишек - трясти надо ! Посмотреть - в каких хоромах царских живут и на каких тачках ездят ! НА КАКИЕ ШИШИ ?! Сопоставимо ли с зарплатами ?! Или надзорные органы - в деле ?!
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1 час.
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