Близкие уже жарили шашлыки, чтобы отметить возвращение «брата», но приезжему таксисту, надругавшемуся над школьницей, вынесли новый приговор

Юрий Белов А ЧТО РАЗВЕ С САМОГО НАЧАЛА - ТАК НЕЛЬЗЯ БЫЛО ???!!! А что за каждым судьишкой - Бастрыкина приставлять надо ?! А что - разве это единичный случай ?! А что , по всей стране , продажных судьишек - нельзя потрясти ?! А суперлояльность судьишек к первобытным приезжим - не настораживает ни кого ?!

Иван Иваныч Почитайте закон о судьях, Вы там очень много увидите и у Вас волосы везде зашевелятся. Им дали столько свободы и привилегий, что даже во время суда можно на лежанке лежать, конечно шучу, но если по делу судей может только коллегия судей судить. Поэтому и сложности такие с этими выблядками.