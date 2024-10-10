Театр абсурда
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Театр абсурда

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"О чём говорить было не принято… Грозят ли России еврейские погромы?"

"О чём говорить было не принято… Грозят ли России еврейские погромы?"

НИЦ Глобальных коммуникаций Намедни «Росгвардия и Федерация еврейских общин России (ФЕОР) заключили в Москве соглашение о сотрудничестве, направленное на противодействие проявлениям ксенофобии и антисемитизма, а также на взаимодействие в области образования, культуры и духовно-нравственного воспитания военнослужащих.

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