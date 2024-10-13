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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин пропустил 6 шайб от «Юты», повторив личный антирекорд в НХЛ

«Рейнджерс» уступили новому клубу НХЛ (5:6 ОТ) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата.  Российский вратарь клуба из Нью-Йорка отразил 20 бросков из 26.

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