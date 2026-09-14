Мошенники используют цифровой рубль как новую приманку

Пожилых россиян призвали предупредить о новых схемах мошенников, связанных с цифровым рублём. Как пишут "Известия", аферисты могут звонить от имени банков или Центробанка и убеждать срочно перевести деньги в цифровые рубли, чтобы якобы защитить сбережения.