Российские бойцы рассказали о захвате 32 опорных пунктов ВСУ

Об этом сообщил представитель группировки «Запад» Иван Бигма Российские бойцы улучшили положение по переднему краю и захватили 32 опорных пункта вооруженных сил Украины, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
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