Комментарий Смольного по ситуации с отключением света: «Нарушенное электроснабжение домов в Приморском и Выборгском районах планируется восстановить к 17 часам.
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Комментарий Смольного по ситуации с отключением света: «Нарушенное электроснабжение домов в Приморском и Выборгском районах планируется восстановить к 17 часам.