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Шведский пловец Юханссон отказался участвовать в заплыве в Сене

Шведский пловец Юханссон отказался участвовать в заплыве в Сене

Global Look Press/XinHua/MARTIN BUREAU Шведский пловец Виктор Юханссон принял решение не участвовать в заплыве на 10 км в Сене в рамках Олимпийских игр в Париже из-за неудовлетворительного качества воды, сообщило издание Dagens Nyheter.

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