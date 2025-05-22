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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Учебно-методическое объединение.

Учебно-методическое объединение.

16 мая в ГУО ´Глушанская средняя школа Бобруйского района´ прошло учебно-методическое объединение учителей начальных классов, воспитателей групп продлённого дня, воспитателей дошкольного образования, учителя-дефектолога, руководителя физического воспитания, музыкального руководителя.

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