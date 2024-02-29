Политолог Карасев: европейские военные заменят бойцов ВСУ в тыловых районах

АндрейБорков

Как ни крути, а если эти вояки прибудут на территорию УкРуины то они уже будут на стороне УкРуины! А в тылу или на передовой, это уже не существенные детали. Присутствие иностранных армий, из подразделений и соединений на территории воюющей страны автоматически делает эти подразделения и эти страны, от которых эти подразделения направлены, СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА, то есть введение англосаксонских, лчягушачьих, макаронных, гансовских, нидер-пидерских и прочих шведских подразделений на УкРуину это ОБЪЯВЛЕНИЕ ИМИ ВОЙНЫ РОССИИ!!! А по другому ни как, совсем ни как!