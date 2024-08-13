Военные инженеры подготовили оборонительный рубеж в Калининградской области

Оборонительный плацдарм на побережье в Калининградской области оборудовали в рамках планового тактико-специального занятия специалисты инженерно-саперных подразделений Балтийского флота, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 12 августа на официальном интернет-портале.
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