На юбилей избиркома ЯНАО собрался политбомонд округа. Фото

На торжественной церемонии наградили членов избиркомов и работников аппарата. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт собрал в Салехарде не только руководителей территориальных комиссий, но и весь ямальский политбомонд, сообщают источники URA.
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