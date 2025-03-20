Белоруссия и Россия — интеграция во всех сферах взаимодействия

К настоящему времени угрозы со стороны западных стран в отношении национальной безопасности Республики Беларусь давно перестали иметь вероятностный характер и преобразовались в ощутимо осязаемую милитаристскую политику.
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