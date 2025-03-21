Пожар на нефтебазе: движение перекрыто на трассе Краснодар — Ставрополь

Ограничение движения действует на трассе «Новоалександровск — Кропоткин» с 0 по 21 км. Госавтоинспекция Кубани рекомендует водителям использовать альтернативные маршруты: «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» и «Новоалександровск — Горьковский — Штурм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии