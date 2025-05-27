Соблюдайте правила: ДТП с мотоциклистом в начале сезона

В Салехарде 25 мая, на перекрестке возле дома № 75 по улице Республики, произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель автомобиля Mazda, выполняя поворот налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу Honda.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии