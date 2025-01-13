В ООН пройдет выставка о блокаде Ленинграда

На территории Генассамблеи ООН пройдет выставка, посвященная блокаде Ленинграда. Ее откроет постоянный представитель России при организации Василий Небензя, как сообщили в Национальном центре исторической памяти при президенте РФ (НЦИП).
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