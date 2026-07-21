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Техника, которую ждали: компания "Комплекс Агро" представила новинки на "Дне поля"

Техника, которую ждали: компания "Комплекс Агро" представила новинки на "Дне поля"

"День сибирского поля" – одно из флагманских аграрных событий региона. Неизменно мероприятие становится витриной для показа отраслевых инноваций, призванных повысить урожайность, сократить издержки и укрепить устойчивость сельскохозяйственного бизнеса.

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